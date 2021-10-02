Лукашенко пообещал при внешней угрозе сделать Белоруссию «единой военной базой» с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России». Об этом он рассказал в интервью CNN, которое вышло 1 октября.

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, для того чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы (США, — Ред) на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — приводит слова белорусского лидера издание «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко отметил, что Белоруссия давно является форпостом Союзного государства. По его словам, в случае конфликта «​​​​вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать» республику.

При этом ответственность за военное сближение двух стран Лукашенко возложил на Запад и его рестрикции.

«Если вы так боитесь, что Белоруссия может превратиться в западный форпост России, тогда зачем проводите эту глупую, безмозглую политику. Зачем вы нас делаете форпостом России?» — обратился белорусский лидер к журналисту.

Вместе с этим президент Белоруссии подчеркнул, что в республике нет полноценных военных баз никаких других стран, включая РФ. Исключением являются два российских военных объекта и база со времен СССР, «можно сказать, гражданского назначения», где всего служат «два–три офицера» из России.

В этом же интервью белорусский лидер подчеркнул, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав России — это выдумка коллективного Запада. Данная тема, как уточнил президент, не стоит на повестке.

27 сентября в МИД Украины заявили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко превращает свою страну в военную базу России, повторяя нарративы Москвы об американских военных базах и лагерях боевиков на Украине.

В июне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в ближайшее время планируется завершить создание совместных с Россией центров подготовки сил и войск.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.