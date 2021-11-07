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В Ереване госпитализированы более 170 посетителей пиццерии

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Более 170 человек отправлены в больницы Еревана с симптомами пищевого отравления после посещения кафе. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил минздрав Армении.

«Число отравившихся в пунктах пиццерии «Ташир пицца» и госпитализированных граждан достигло 171», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В числе отравившихся есть дети. Большинство пострадавших поступили в состоянии средней степени тяжести.

По информации минздрава, 72 человека уже выписаны из медучреждений, еще 99 пациентов пока остаются на лечении.

Ведомство призвало граждан, пользовавшихся в последние дни сетью этих пиццерий, при появлении симптомов пищевого расстройства и температуры незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

30 октября в отеле AMC Royal произошло массовое отравление туристов, в том числе и из России. 31 октября генпрокуратура Египта сообщила о задержании шеф-повара и помощника директора отеля AMC Royal.

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