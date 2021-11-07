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В китайских детских садах на детей стали вешать QR-коды

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В детских садах Китая на детей стали вешать QR-коды. В Сети появилось видео, где малыши стоят в очереди с листами формата А4 на груди. На них написано имя ребенка и распечатан сам QR-код. Пойти на такую хитрость пришлось перед сдачей обязательного теста, для выполнения которого и требуется личный код. Провести исследование на нуклеиновую кислоту среди всех воспитанников дошкольные учреждения обязали власти, передает телеканал «Известия». Процедура нужна для выдачи так называемого паспорта здоровья. Он показывает, есть ли антитела к коронавирусу, а также привит человек или нет. В КНР такие сертификаты начали использовать еще в прошлом году, чтобы сдержать распространение вируса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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