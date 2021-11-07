Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции

На следующей неделе президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции. Об этом стало известно 7 ноября.

Кроме того, Путин примет участие в конференции банка «Сбер», проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с правительством РФ.

«На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно. <…> Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании», — заявил журналист Павел Зарубин в эфире канала «Россия 1».

Ранее, 4 ноября, Путин принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.