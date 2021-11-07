Дело возбудили после стрельбы в жилом доме в Балашихе

В Балашихе произошел конфликт в подъезде жилого дома, в ходе которого был произведен выстрел. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

«Установлено, что инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно из травматического пистолета», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 5 ноября, следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в подмосковных Химках, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Конфликт произошел вечером 4 ноября в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

В ходе конфликта мужчина произвел выстрелы в двух оппонентов. В результате один из них от полученных сквозных ранений скончался на месте, второй госпитализирован в больницу. Следователи изъяли видеозапись с камер наружного наблюдения. На месте обнаружены 24 гильзы. Назначено проведение экспертиз. Местонахождение подозреваемого устанавливается.