Товарооборот России и Китая вырос почти на треть за 10 месяцев

Рост товарооборота Китая и России в январе–октябре составил 30,9% в годовом выражении, показатели увеличились до $115,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.

Совокупный объем внешней торговли Китая в указанный период вырос на 31,9% до $4,89 трлн. Республика экспортировала в Россию товаров на $52,9 млрд (+30,6%). Рост также зафиксирован в показателях импорта — $62,8 млрд (+31,2%). В октябре товарооборот между странами находился на уровне $13 млрд, передает «РИА Новости».

2 ноября «Известия» изучили данные курьерской службы СДЭК и выяснили, что спрос на доставку товаров из-за рубежа в Россию показал взрывной рост. Так, за три квартала 2021 года количество посылок из Китая выросло в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За первую половину 2021 года товарооборот России и Китая вырос на 28,2%, до $63 млрд. Отмечалось, что только в июне объем торговли между КНР и РФ составил $12,263 млрд.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня заявил, что отношения России и Китая приобрели «беспрецедентный» характер, а товарооборот между двумя странами может достигнуть $200 млрд в год.

Российский лидер также отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, Россия и КНР в 2020 году смогли удержать товарооборот на уровне $100 млрд.