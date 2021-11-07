Дочь Пескова призвала не подчеркивать национальность преступников в СМИ

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выразила согласие с позицией о недопустимости со стороны СМИ подчеркивать в материалах о преступниках их национальность. Об этом Елизавета Пескова написала в своем Instagram.

«Будет неожиданно с моей стороны, но я с этим согласна», — заявила она.

Пескова выступила с таким заявлением после истории с нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве.

В марте российский лидер Владимир Путин подчеркнул необходимость жестко пресекать ксенофобию, национализм и религиозную вражду. Глава государства также отмечал, что, чтобы сохранить многонациональную страну, представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку.