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Дочь Пескова призвала не подчеркивать национальность преступников в СМИ

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выразила согласие с позицией о недопустимости со стороны СМИ подчеркивать в материалах о преступниках их национальность. Об этом Елизавета Пескова написала в своем Instagram.

«Будет неожиданно с моей стороны, но я с этим согласна», — заявила она.

Пескова выступила с таким заявлением после истории с нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве.

В марте российский лидер Владимир Путин подчеркнул необходимость жестко пресекать ксенофобию, национализм и религиозную вражду. Глава государства также отмечал, что, чтобы сохранить многонациональную страну, представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку.

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