На Украине осудили Литву за покупку электроэнергии из России

Литовские власти закупают электроэнергию у России и Белоруссии по ценам ниже, чем это приходится делать Украине, при этом советуя Киеву отказаться от поставок из этих стран. На это указал депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Он напомнил, что в марте президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинские власти отказаться от закупок электроэнергии у России и Белоруссии. Своим заявлением литовский лидер «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей», отметил парламентарий.

«Видимо, «вам» не подразумевало «и нам тоже». Поэтому вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные 5 мегаватт из Белоруссии», — написал он в своем Telegram.

При этом Бужанский обратил внимание на еще одну деталь.

«На этом можно было бы и закончить урок гордости, но есть ещё один нюанс. Литва купила по 11 евро за мегаватт-час( конечная цена для потребителя). А Украина по 100 евро( конечная цена для потребителя).По словам Бужанского, Литва закупает электроэнергию за 11 евро за мегаватт в час, в то время как Украина - за 100 евро», — отметил депутат.

По его мнению, цены, по которым закупили электроэнергию литовская и украинская промышленности свидетельствуют о «ценности и искренности советов литовских друзей».

1 ноября депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вильнюс и Кишинев в предательстве Украины из-за закупки ими энергоресурсов у России. Он подчеркнул, что Молдова заключила договор на пять лет с «Газпромом» сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а Литва купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого Киев.

Национальная федерация работодателей Украины 20 октября выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.