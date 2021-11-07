Прямой эфир
Мир
Премьер Баварии призвал к скорейшему запуску СП-2 перед холодной зимой
Политика
Экс-сенатор указала на бессмысленность претензий Украины на земли России
Общество
На Камчатке продлили действие системы QR-кодов до конца ноября
Общество
Синоптик предупредил москвичей о грядущих морозах
Мир
Зеленский уволил ответственного за черный список россиян чиновника
Мир
Госдепартамент предложил Ираку помощь в расследовании атаки на премьера
Армия
Экипажи надводных кораблей БФ выполнили за год более 400 боевых упражнений
Авто
Японские автолюбители назвали LADA Niva внедорожником на все времена
Мир
Три охранника премьера Ирака пострадали из-за атаки беспилотника
Мир
ФБР провело обыски по делу о дневнике дочери Байдена

На Украине осудили Литву за покупку электроэнергии из России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литовские власти закупают электроэнергию у России и Белоруссии по ценам ниже, чем это приходится делать Украине, при этом советуя Киеву отказаться от поставок из этих стран. На это указал депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Разрыв связи: Украина отказалась от российской электроэнергии
Энергосистема страны находится на грани краха

Он напомнил, что в марте президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинские власти отказаться от закупок электроэнергии у России и Белоруссии. Своим заявлением литовский лидер «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей», отметил парламентарий.

«Видимо, «вам» не подразумевало «и нам тоже». Поэтому вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные 5 мегаватт из Белоруссии», — написал он в своем Telegram.

При этом Бужанский обратил внимание на еще одну деталь.

«На этом можно было бы и закончить урок гордости, но есть ещё один нюанс. Литва купила по 11 евро за мегаватт-час( конечная цена для потребителя). А Украина по 100 евро( конечная цена для потребителя).По словам Бужанского, Литва закупает электроэнергию за 11 евро за мегаватт в час, в то время как Украина - за 100 евро», — отметил депутат.

По его мнению, цены, по которым закупили электроэнергию литовская и украинская промышленности свидетельствуют о «ценности и искренности советов литовских друзей».

1 ноября депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вильнюс и Кишинев в предательстве Украины из-за закупки ими энергоресурсов у России. Он подчеркнул, что Молдова заключила договор на пять лет с «Газпромом» сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а Литва купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого Киев.

Национальная федерация работодателей Украины 20 октября выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021