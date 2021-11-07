Три охранника премьера Ирака пострадали из-за атаки беспилотника

Три охранника премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми пострадали в результате атаки заминированным беспилотником его резиденции, сообщило 7 ноября иракское агентство Shafaq.

«Источник в службе безопасности сообщил в воскресенье, что трое сотрудников охраны премьер-министра Мустафы аль-Казыми были ранены во время атаки, нацеленной на его резиденцию в зеленой зоне», — говорится в сообщении.

Сам аль-Казыми в Twitter подтвердил, что он в порядке и не пострадал.

«Стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности не ослабнут, поскольку они работают над сохранением безопасности людей, достижением справедливости и обеспечением соблюдения закона. Я в порядке, хвала Господу, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности ради Ирака», — написал политик.

7 ноября телеканал Alarabiya сообщил о том, что премьер-министра Ирака госпитализировали после атаки на его резиденцию заминированного беспилотника. Источник в иракской службе безопасности подтвердил перехват беспилотника, который, как полагают, пытался атаковать дом аль-Казыми.