Политолог назвал три главные ошибки США в отношениях с Россией

Хорватский политолог Зоран Метер заявил, что Соединенные Штаты допустили три фатальные ошибки в отношении России. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает издание Geopolitika.news.

По словам аналитика, первая ошибка — это надежда на то, что Россия «вернется» под крыло Белого дома. По мнению Метера, Соединенные Штаты давали РФ «пустые обещания» и тем самым подтолкнули ее к «геополитическому возрождению».

«Еще со времен победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного», — сообщил эксперт.

Вторая ошибка — превращение Москвы в препятствие для установления тотального доминирования Вашингтона в мире, считает политолог. Он отметил, что при поддержке России США было бы проще конкурировать с Китаем.

Третьей ошибкой аналитик считает позицию США в отношении территориального спора между Россией и Японией из-за Курильских островов. Журналист привел в пример недавние слова премьера Фумио Кисиды, назвавшего острова суверенной территорией Японии, после чего Россия и Китай начали военно-морские учения в Японском море.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 2 ноября отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

В тот же день замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от США «любых шагов» в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. Он сообщил, что Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.