Британцы восхитились российской плавучей АТЭС на Чукотке

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая находится в городе Певек Чукотского автономного округа, имеет большое значение в решении проблемы изменения климата. Об этом говорится в статье британского журнала The Daily Mail.

«Разработка российской госкорпорации «Росатом» использует тепло, которое выводится в виде пара через градирни ядерных установок деления на барже, которое в противном случае было бы потрачено впустую», — отметил автор материала.

Как полагают эксперты, данная технология поможет минимизировать изменение климата за счет снижения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ. Возможность создания аналогичных построек рассматривают в США, Китае и Франции.

Российскую ПАТЭС высоко оценили читатели издания.

«Как обычно, на много миль впереди Запада», — подчеркнул пользователь с ником sb4100.

«Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», — отметил winstonion.

«Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще», — выразил мнение AquaEmperor.

«Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством — самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов», — указал kaalus.

В ноябре прошлого гола первый замглавы «Росатома» Кирилл Комаров рассказал, что госкорпорация планирует сделать арктический и тропический гибрид плавучей атомной электростанции. Он пояснил, что целью разработки является возможность ее использования в государствах с другим климатом. Кроме того, такая электростанция будет работать не только на производство электроэнергии, но и на опреснение воды, что актуально для жарких стран.

Плавучая электростанция была включена в сеть 19 декабря 2019 года. В промышленную эксплуатацию ее ввели в конце мая 2020 года, а в конце июля она впервые дала тепло жителям Чукотки. ПАТЭС состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», который оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С мощностью 35 мегаватт каждый. Срок службы — 40 лет.