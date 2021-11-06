Адвокат прокомментировал иск на $1 млрд к группе Metallica

Иск к рок-группе Metallica рассмотрят в течение пяти рабочих дней после праздников, но за него вряд ли возьмутся, хотя бы потому что он неправильно оформлен. Об этом рассказал адвокат Сергей Сарычев в субботу, 6 ноября.

В начале ноября житель Орловской области подал иск в Арбитражный суд c требованием взыскать $1 млрд с американской рок-группы Metallica в связи с тем, что он якобы автор всех текстов группы, музыки, обложек альбомов и логотипа.

«Исковое заявление 3 ноября поступило в Арбитражный суд Орловской области. В качестве истца указан Хохлов Иван Владимирович, в качестве ответчика указана группа Metallica. На сегодняшний день иск судом к производству не принят. 3 ноября был последний рабочий день судов перед праздниками. В течение пяти рабочих дней вопрос о приеме иска к производству должен быть рассмотрен», — сообщил Сарычев «Федеральному агентству новостей».

Маловероятно, что иск удовлетворят: вопросы авторского права в США, Европе и в мире в целом «урегулированы довольно давно и жестко», тем более наверняка с ними всё в порядке у группы Metallica, отметил собеседник.

«Я не уверен, что этот иск будет принят. Технические специалисты арбитражных судов заносят в базу те данные, что указаны в заявлении. В нашем случае латинскими буквами написано Metallica. Обычно же пишется, например, ООО «Домостроительная компания». Суд может решить, что такой иск вне его компетенции», — подвел итог Сарычев.

15 августа молодой человек, чье детское фото используется на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд из-за сексуальной эксплуатации детей. 30-летний Спенсер Элден утверждает, что не давал согласия на публикацию фотографии, на которой он запечатлен обнаженным. На момент создания фото ему было всего четыре месяца.

Кроме того, американец назвал изображение детской порнографией и указал, что группа не выполнила обещание прикрыть его гениталии наклейкой на обложке альбома и использовала фото в коммерческих целях для продвижения себя и своей музыки.