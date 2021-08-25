Американец с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу за «детское порно»

Молодой человек, чье детское фото используется на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд из-за сексуальной эксплуатации детей. Об этом в среду, 25 августа, пишет TMZ.

30-летний Спенсер Элден утверждает, что не давал согласия на публикацию фотографии, на которой он запечатлен обнаженным. На момент фото ему было всего четыре месяца.

Кроме того, американец назвал изображение «детской порнографией» и указал, что группа не выполнила обещание прикрыть его гениталии наклейкой на обложке альбома и использовала фото в коммерческих целях для продвижения себя и своей музыки.

По словам Элдена, из-за этого ему пришлось испытывать стресс в течение жизни и обращаться за психологической помощью к врачам. Теперь мужчина требует моральной компенсации за изображение его половых органов.

Американец подал иск против оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного вокалиста Курта Кобейна и фотографа обложки. С каждого фигуранта дела Элден требует не менее $150 тыс. (более 11 млн рублей), пишет «Газета.ру».

Представители группы и Кобейна пока комментариев не давали.

В январе барабанщик рок-группы Aerosmith Джоуи Крамер подал в суд на остальных участников группы, утверждая, что они несправедливо исключили его из коллектива перед вручением «Грэмми». В иске утверждалось, что в прошлом году Крамер временно перестал принимать участие в репетициях и концертах группы по причине нескольких травм. Осенью 2019 года он был готов вернуться в группу, однако получил отказ, что противоречит условиям его контракта.