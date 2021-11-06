Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 ноября

Дождь, облачность и до 13 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в субботу, 6 ноября. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 11 до 13 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов.

На территории Московской области в дневное время суток синоптики прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла, в ночное — от +4 до +9 градусов.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Специалисты ожидают понижение температуры уже с 10 ноября. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега.

Похолодание в столице ожидается в ближайшие дни, об этом сообщила Татьяна Позднякова. Тем не менее она указала, что температурные показатели всё еще превышают климатическую норму.