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Претендента на пост в минфине США Омарову назвали «красной угрозой»

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Кандидатура Сауле Омаровой на пост в министерстве финансов США вызвала у критиков ужас от возможного распространения «красной угрозы», рассказал американский юрист, профессор в Корнеллском университете и друг Омаровой Роберт Хокетт 5 ноября в беседе с «Известиями».

«Критики часто называют ее коммунисткой или марксисткой. Конечно, это абсурд. Это не та Сауле, которую я знаю. У Сауле, которую я знаю, была причина приехать в США, и эта причина явно не ее любовь к марксизму или желание распространять идеи марксизма», — сказал он.

Юрист уточнил, что противники пытаются задействовать классическую тактику «красной угрозы», чтобы отвлечь внимание общественности от того, что их волнует на самом деле — того факта, что она будет регулировать денежные потоки теневого банкинга, который является «Диким Западом» финансового рынка. Недоброжелатели опасаются, что Сауле всерьез за них возьмется, уверен Хокетт.

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«Они не могут жаловаться на то, что Сауле серьезно возьмется за свою работу, и поэтому вместо этого начинают говорить о том, что она писала в МГУ дипломную работу о Марксе, хотя в советские времена это было обязательным требованием, а не признанием в любви к Карлу Марксу», — добавил он.

По мнению профессора, Омарова обладает важными для кандидата на пост главы управления по контролю за денежным обращением качествами — упорством и цепкостью.

«У нее наметан глаз, когда дело касается так называемой теневой банковской системы, то есть определенных небанковских учреждений, которые начинают проводить денежные трансакции вне пределов традиционной банковской системы и не подпадают под прямой контроль надзорных органов. <…> Когда дело касается расследования подобной активности, она не просто замечает и отмечает нарушения и потом переходит к новой теме. Она преследует все зацепки, внимательно всё изучает и не отпускает проблему. А это то качество, которое нужно регулятору», — подчеркнул эксперт.

По данным открытых источников, Омарова родилась в Казахской ССР. Окончила МГУ имени М.В. Ломоносова в 1989 году, а в 1991 году переехала в Штаты, стала профессором Корнеллского университета. Она работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, а также в администрации 43-го президента США Джорджа Буша.

Президент США Джо Байден 3 ноября внес на рассмотрение сената ее кандидатуру на пост руководителя управления валютного контроля американского минфина. Американский президент впервые заговорил о кандидатуре Омаровой еще в сентябре. Тогда это спровоцировало множество возражений со стороны республиканцев, пишет Financial Times.

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