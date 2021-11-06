Претендента на пост в минфине США Омарову назвали «красной угрозой»

Кандидатура Сауле Омаровой на пост в министерстве финансов США вызвала у критиков ужас от возможного распространения «красной угрозы», рассказал американский юрист, профессор в Корнеллском университете и друг Омаровой Роберт Хокетт 5 ноября в беседе с «Известиями».

«Критики часто называют ее коммунисткой или марксисткой. Конечно, это абсурд. Это не та Сауле, которую я знаю. У Сауле, которую я знаю, была причина приехать в США, и эта причина явно не ее любовь к марксизму или желание распространять идеи марксизма», — сказал он.

Юрист уточнил, что противники пытаются задействовать классическую тактику «красной угрозы», чтобы отвлечь внимание общественности от того, что их волнует на самом деле — того факта, что она будет регулировать денежные потоки теневого банкинга, который является «Диким Западом» финансового рынка. Недоброжелатели опасаются, что Сауле всерьез за них возьмется, уверен Хокетт.

«Они не могут жаловаться на то, что Сауле серьезно возьмется за свою работу, и поэтому вместо этого начинают говорить о том, что она писала в МГУ дипломную работу о Марксе, хотя в советские времена это было обязательным требованием, а не признанием в любви к Карлу Марксу», — добавил он.

По мнению профессора, Омарова обладает важными для кандидата на пост главы управления по контролю за денежным обращением качествами — упорством и цепкостью.

«У нее наметан глаз, когда дело касается так называемой теневой банковской системы, то есть определенных небанковских учреждений, которые начинают проводить денежные трансакции вне пределов традиционной банковской системы и не подпадают под прямой контроль надзорных органов. <…> Когда дело касается расследования подобной активности, она не просто замечает и отмечает нарушения и потом переходит к новой теме. Она преследует все зацепки, внимательно всё изучает и не отпускает проблему. А это то качество, которое нужно регулятору», — подчеркнул эксперт.

По данным открытых источников, Омарова родилась в Казахской ССР. Окончила МГУ имени М.В. Ломоносова в 1989 году, а в 1991 году переехала в Штаты, стала профессором Корнеллского университета. Она работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, а также в администрации 43-го президента США Джорджа Буша.

Президент США Джо Байден 3 ноября внес на рассмотрение сената ее кандидатуру на пост руководителя управления валютного контроля американского минфина. Американский президент впервые заговорил о кандидатуре Омаровой еще в сентябре. Тогда это спровоцировало множество возражений со стороны республиканцев, пишет Financial Times.