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Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру выпускницы МГУ на пост в минфине

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Президент США Джо Байден 2 ноября внес на рассмотрение сената кандидатуру выпускницы МГУ Сауле Омаровой на пост руководителя управления валютного контроля министерства финансов Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Управление валютного контролера следит за банками с активами на сумму $14,9 трлн, издает правила о том, как кредиторы могут вести бизнес, и выдает лицензии на работу новым банкам. Это независимое подразделение казначейства, также потенциально важно для регулирования криптовалют.

«Кандидатура, направленная в сенат: Сауле Омарова <...> [выдвигается] на должность главы управления валютного контроля», — говорится в заявлении Белого дома.

Как пишет Financial Times, кандидатура Омаровой, когда Байден впервые выдвинул ее в сентябре, вызвала множество возражений со стороны республиканцев.

«Мы всерьез обеспокоены ее идеями по фундаментальной реструктуризации национальной банковской системы, которая остается самой разнообразной и конкурентоспособной в мире»,— заявил исполнительный директор Американской банковской ассоциации Роб Николс.

Омарова родилась в Казахской ССР, окончила МГУ в 1989 году и в 1991 году переехала в США, где по программе обмена училась в Висконсинском университете.

После распада СССР она осталась в США и стала профессором Корнельского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, а также в администрации 43-го президента США Джорджа Буша.

Ранее, 2 ноября, американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что действия Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для Соединенных Штатов. Сенатор пояснил, что в III квартале ВВП страны упал до 2% в годовом исчислении «на фоне растущих при Байдене инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок». Он также подчеркнул, что, если Байден не начнет действовать, страна придет к «полному экономическому краху».

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