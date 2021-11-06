Ученые выявили пользу уколов витамина C при коронавирусе

Введение внутривенно витамина С помогает облегчить течение коронавирусной инфекции и ускорить выздоровление. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от 6 до 24 г внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация, и снизились маркеры воспаления», — привели слова автора исследования Анитры Карр из Университета Отаго (Новая Зеландия) в газете The Telegraph.

Отмечается, что дефицит витамина C в плазме крови есть у 70% населения.

В тот же день швейцарские ученые заявили, что коронавирус может быть особенно опасен для беременных женщин. Так, заболевание увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода.