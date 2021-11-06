Прямой эфир
Мир
Зеленский подписал закон о деолигархизации
Общество
Губернатор Севастополя назвал неспокойной обстановку в Черном море
Мир
Минюст Грузии опроверг голодовку Саакашвили
Мир
Судно «Академик Иоффе» задержали по иску на $19 млн
Мир
«Молдовагаз» запланировала повышение тарифов на газ в два раза
Мир
Патриарха Варфоломея выписали из больницы Нью-Йорка
Общество
В СК заявили об угрозе жизни ребенку при инциденте в Новой Москве
Спорт
Россиянка Чикунова выиграла заплыв на 200 м брассом на ЧЕ по плаванию
Мир
Украина заявила об отсутствии наращивания сил РФ на границе
Общество
Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

Российский боксер Гукасян прокомментировал «бесконтактный» нокаут в Грозном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Эдгар Гукасян в беседе с «Известиями» в пятницу, 5 ноября, заявил, что не заметил акцентированного удара Абдулкерима Эдилова, который мог свалить с ног спортсмена из Ганы Ричарда Ларти на турнире по боксу «Время легенд — 7» в Грозном.

«По моим наблюдения, акцентированного жесткого удара не видел. Может, накопительный эффект от пропущенных ударов сказался на том, что боксер упал. Но нокаутирующего удара я не увидел. Может, напропускал до этого ударов — организм человека не выдержал», — пояснил спортсмен.

При этом, по его мнению, противник Ларти Абдулкерим Эдилов мог провести какой-то «особый» прием.

В пятницу Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок закончился досрочно.

Пользователи сети, комментируя поединок, шутят, что это был пример «бесконтактного боя». А также говорят, что боксер из Ганы — плохой актер, и ему самое место в индийском кино.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021