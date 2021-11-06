Российский боксер Гукасян прокомментировал «бесконтактный» нокаут в Грозном

Российский боксер Эдгар Гукасян в беседе с «Известиями» в пятницу, 5 ноября, заявил, что не заметил акцентированного удара Абдулкерима Эдилова, который мог свалить с ног спортсмена из Ганы Ричарда Ларти на турнире по боксу «Время легенд — 7» в Грозном.

«По моим наблюдения, акцентированного жесткого удара не видел. Может, накопительный эффект от пропущенных ударов сказался на том, что боксер упал. Но нокаутирующего удара я не увидел. Может, напропускал до этого ударов — организм человека не выдержал», — пояснил спортсмен.

При этом, по его мнению, противник Ларти Абдулкерим Эдилов мог провести какой-то «особый» прием.

В пятницу Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок закончился досрочно.

Пользователи сети, комментируя поединок, шутят, что это был пример «бесконтактного боя». А также говорят, что боксер из Ганы — плохой актер, и ему самое место в индийском кино.