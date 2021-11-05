Пользователи Сети назвали постановкой боксерский поединок в Грозном

Видео боя с Международного турнира по боксу «Время легенд – 7» в городе Грозный озадачило пользователей Сети и поставило под вопрос подлинность поединка. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

На кадрах видно, что спортсмен из Чечни Абдулкерим Эдилов отправил боксера Ричарда Ларти из Ганы в нокаут, практически его не коснувшись, сообщает интернет-издание TJ.

Пользователи Сети, комментируя поединок, шутят, что это был пример «бесконтактного боя». А также говорят, что боксер из Ганы — плохой актер, и ему самое место в индийском кино, сообщает телеканал РЕН ТВ.

31 октября ирландский боец UFC Конор Макгрегор, восстанавливающийся после перелома ноги, анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта». По его словам, он стремится вернуться на ринг с удвоенной силой.