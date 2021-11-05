После «бесконтактного» нокаута в Грозном боксера вынесли на носилках

Боксер Абдулкерим Эдилов за 45 секунд одолел соперника из Ганы Ричарда Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок Международного турнира по боксу «Время легенд — 7» в городе Грозный 5 ноября закончился досрочно.

Но зрители в молниеносной победе россиянина заподозрили неладное: он едва коснулся Ларти, который пытался блокировать удары и сокрушительно упал от «бесконтактного» нокаута. Поверженный боксер не поднимался, сообщает РЕН ТВ.

Пользователи соцсетей заметили, что Ларти не в первый раз нокаутируют «бесконтактно». Год назад он уже проигрывал досрочно английскому боксеру Фабио Уордли. Теперь любители бокса уверены, что Ларти может попробовать свои силы в болливудском кино и даже претендовать на «Оскар».