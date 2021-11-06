Патриарха Варфоломея выписали из больницы Нью-Йорка

После установки стента в клинике Нью-Йорка, США, врачи в пятницу, 5 ноября, выписали патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом сообщил в своем Twitter архиепископ Америки Элпидофор.

«Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы «Маунт-Синай» в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении», — написал он.

3 ноября Варфоломею, находящемуся с визитом в США, успешно провели операцию по установке стента. Его установка производится для расширения сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение.

В тот же день 81-летний Варфоломей был доставлен в клинику «Маунт-Синай» для прохождения процедуры ангиограммы — исследования кровеносных сосудов.

Патриарх за время своей поездки в Соединенные Штаты был госпитализирован дважды.

Первый раз он был помещен в больницу 24 октября, вскоре после приезда в Вашингтон. Он почувствовал недомогание и головокружение из-за долгого путешествия и насыщенной программы мероприятий. Врач посоветовал ему отдохнуть.

Во время своей поездки в США Варфоломей встретился с американским президентом Джо Байденом в Белом доме. Они обсудили вопросы пандемии. Патриарх также побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на тему открытия Халкинской богословской школы.

Ожидается, что патриарх Константинопольский покинет Соединенные Штаты 7 ноября.