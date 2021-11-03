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Патриарха Варфоломея снова госпитализировали во время визита в США
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Патриарха Варфоломея снова госпитализировали во время визита в США

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Патриарх Константинопольский Варфоломей в среду, 3 ноября, уже во второй раз во время своего 12-дневного визита в США попал в больницу. Об этом сообщает издание Ekirikas со ссылкой на греческую православную архиепископию Америки.

81-летний Вселенский патриарх доставлен в клинику «Маунт-Синай», где пройдет процедуру ангиограммы — исследование кровеносных сосудов, которое позволит оценить необходимость установки стента.

Первый раз Варфоломей был помещен в клинику 24 октября, вскоре после приезда в Вашингтон. Он почувствовал недомогание и головокружение из-за долгого путешествия и насыщенной программы мероприятий. Врач посоветовал ему отдохнуть.

Патриарх во время своей поездки в США встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Они обсудили вопросы пандемии. Варфоломей также побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на тему открытия Халкинской богословской школы.

В 2018-м Варфоломей стал одним из участников раскола православия на Украине, вручив томос об автокефалии ПЦУ — Украинской православной церкви, которая была создана объединением двух раскольнических организаций.

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