Из спецхранилища Госдепа пропала бутылка виски стоимостью $5800

Госдеп США потерял бутылку виски стоимостью $5800. Подарок в 2019 году сделали власти Японии госсекретарю Помпео. По закону чиновники США не могут принимать презенты дороже $390. Виски лежало в спецхранилище для дорогих подарков в Белом доме, передает телеканал «Известия». В очередном отчете не оказалось 30-летнего Suntory Hibiki. В Госдепе заявили, что ценности могли прихватить прежние сотрудники администрации. С конца 2020-го в хранилище заходили более 3 тыс. раз. Перед уходом Трампа в госкладовке царил хаос, говорят сотрудники. Также из хранилища пропали золотая монета в 22 карата и подарки с саммита G7 2019 года.

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