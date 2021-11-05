В Москве состоялась премьера ледового шоу «Анна Каренина»

В Москве представили ледовый спектакль «Анна Каренина». В столице прошел премьерный показ. Состав участников получился, без преувеличения, звездным. В шоу приняли участие олимпийские чемпионы, сообщает телеканал «Известия». Роль Карениной досталась Оксане Домниной. В роли Вронского выступил Роман Костомаров. Илья Авербух рассказал о подготовке к шоу.

«Это близкое к классике решение. Единственное отличие в нем, что я достаточно серьезно веду две линии: линию Анны Карениной, Вронского и Каренина и линию Кити и Левина. Я не думаю, что они прямо антагонисты, но это два взгляда на жизнь. И спектакль завершается именно Кити и Левиным, потому что они — это начало нового», — рассказал заслуженный мастер спорта РФ, постановщик шоу «Анна Каренина» Илья Авербух.

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