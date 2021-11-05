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Продавщица ударила покупателя из-за отсутствия QR-кода в Екатеринбурге

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Сотрудница продуктового магазина в Екатеринбурге ударила покупательницу, у которой не было QR-кода. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП/ДТП» со ссылкой на дочь пострадавшей.

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По словам жительницы Екатеринбурга, ее мать пришла в магазин, чтобы купить хлеб, однако кассир потребовала показать QR-код. Женщина стала снимать происходящее на телефон, что не понравилось продавщице. Работница ударила гражданку кулаком в лицо.

«Я говорю, меня снимать не надо, потому что я не хочу, чтоб меня снимали, у меня там деньги, касса. Я ушла. Она опять стоит, меня ждет с этим телефоном», — подчеркнула кассир.

В настоящее время местные правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

30 октября блогер Настя Миронова рассказала, что охранник Эрмитажа сломал нос ее спутнику. По ее словам, молодые люди просто стояли у касс, собирались купить билеты, как вдруг на них якобы набросился охранник. В соцсети блогер опубликовала фото пола Эрмитажа с каплями крови.

В тот же день в Эрмитаже сообщили «Известиям», что руководство музея извинилось перед посетителями за данный инцидент. Как пояснили в учреждении культуры, инцидент произошел при предъявлении QR-кодов на выходе из Главного штаба.

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