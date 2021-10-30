В Эрмитаже объяснили инцидент с ударившим посетителя охранником

Государственный Эрмитаж извинился перед посетителем, избитым сотрудником музея, и всеми, кто стал свидетелями инцидента. Об этом 30 октября сообщили «Известиям» в Эрмитаже.

Как пояснили в учреждении культуры, инцидент произошел при предъявлении QR-кодов на выходе из Главного штаба.

«Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», — отметили в музее.

Начато служебное расследование. Сотрудник, ударивший посетителя, полностью признал вину и раскаялся. Мужчина объяснил нападение на посетителя общим состоянием нервозности, связанным с пандемией, в том числе и с новым режимом работы музея.

«Сотрудник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности», — добавили в музее.

Об избиении молодого человека ранее в субботу сообщила блогер и фитнес-тренер Настя Миронова. По ее словам, во время посещения Эрмитажа охранник сломал нос ее спутнику.

Как она уточнила, молодые люди просто стояли у касс, собирались купить билеты, как вдруг на них якобы набросился охранник. В соцсети блогер опубликовала фото пола Эрмитажа с каплями крови.

«О каком культурном развитии можно говорить? Мы просто встали рядом с выходом купить билет, и человеку сломал нос сотрудник Эрмитажа», — написала девушка.

28 октября Эрмитаж обратился в прокуратуру после шутки блогера Кирилла Смородина, который повесил в музее свой портрет. Музей попросил прокуратуру проверить действия мужчины на предмет нарушения закона. Ранее мужчина опубликовал в Instagram фото, где посетители рассматривают его портрет, прикрепленный к стене музея в Военной галерее 1812 года.