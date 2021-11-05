Минюст США подал в суд на Техас из-за ужесточения закона о голосовании

Министерство юстиции США подало в суд на Техас. Причина — ужесточение в штате избирательного законодательства. Федеральные власти, в частности, оспорят ограничения для голосования по почте и оказания помощи избирателям-инвалидам, передает телеканал «Известия». Истцы утверждают, что закон Техаса нарушает права граждан. В частности он предусматривает, что принятые по почте бюллетени могут отклонять, если в них есть ошибки или незначительные упущения. Избирателям-инвалидам не будут разъяснять формулировки в бланках и подтверждать, что бюллетень заполнен так, как хочет голосующий.

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