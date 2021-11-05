Ученые нашли объяснение наклону головы собак набок

Венгерские ученые выяснили, что собаки наклоняют голову набок, когда хозяин с ними разговаривает, показывая, что они внимательного его слушают. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Animal Cognition.

Для своего эксперимента ученые привлекли около 40 собак. В ходе исследования хозяевам питомцев предстояло обучить их новым названиям игрушек. Ученые анализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили питомцев принести определенную игрушку.

Выяснилось, что те питомцы, что лучше запоминают названия игрушек, больше наклоняли голову. Таким образом исследователи пришли к выводу, что наклон помогает собакам лучше усваивать и запоминать информацию.

«Наклон головы — это просто поведенческая привычка, которая указывает на то, что они внимательны и бдительны в ответ на ваш голос», — заявили эксперты.

Ранее, 29 октября, в комитете ветеринарии Москвы сообщили, что определить инсульт у домашнего питомца можно по расширенным зрачкам, потере тонуса мышц и уменьшению частоты сердечных сокращений.

Отмечается, что врачи выделяют две фазы инсульта у питомцев: фазу апоплексического приступа и фазу неврологического дефицита. Для первой фазы характерны расширение зрачков, уменьшение частоты сердечных сокращений, потеря тонуса мышц и изменение дыхания.

Для второй — отказ от еды, асимметричная деформация морды с вываливанием языка, неестественный наклон головы, нарушение координации, слюноотделение, отказ конечностей, судороги. При данных симптомах, а также при резком изменении поведения животного специалисты советуют сразу обратиться к ветеринару.