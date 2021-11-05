Прямой эфир
Мир
Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке поставок угля Россией
Мир
В Uniper рассказали о влиянии запуска СП-2 на газовый рынок
Общество
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах
Общество
Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло 5,4 млн человек
Общество
В Ленобласти не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
В России продлили розыгрыш призов для вакцинированных от коронавируса
Происшествия
Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Мир
Группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет
Общество
Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике

Ученые нашли объяснение наклону головы собак набок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгерские ученые выяснили, что собаки наклоняют голову набок, когда хозяин с ними разговаривает, показывая, что они внимательного его слушают. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Animal Cognition.

Звериные законы: каких животных надо спасать в России
Министр природных ресурсов заявил о необходимости принять срочные меры по сохранению 13 видов

Для своего эксперимента ученые привлекли около 40 собак. В ходе исследования хозяевам питомцев предстояло обучить их новым названиям игрушек. Ученые анализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили питомцев принести определенную игрушку.

Выяснилось, что те питомцы, что лучше запоминают названия игрушек, больше наклоняли голову. Таким образом исследователи пришли к выводу, что наклон помогает собакам лучше усваивать и запоминать информацию.

«Наклон головы — это просто поведенческая привычка, которая указывает на то, что они внимательны и бдительны в ответ на ваш голос», — заявили эксперты.

Ранее, 29 октября, в комитете ветеринарии Москвы сообщили, что определить инсульт у домашнего питомца можно по расширенным зрачкам, потере тонуса мышц и уменьшению частоты сердечных сокращений.

Отмечается, что врачи выделяют две фазы инсульта у питомцев: фазу апоплексического приступа и фазу неврологического дефицита. Для первой фазы характерны расширение зрачков, уменьшение частоты сердечных сокращений, потеря тонуса мышц и изменение дыхания.

Для второй — отказ от еды, асимметричная деформация морды с вываливанием языка, неестественный наклон головы, нарушение координации, слюноотделение, отказ конечностей, судороги. При данных симптомах, а также при резком изменении поведения животного специалисты советуют сразу обратиться к ветеринару.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021