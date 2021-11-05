Группа ABBA выпускает новый студийный альбом впервые за 40 лет

Новый альбом ABBA заканчивается музыкальной цитатой из вальса Чайковского. В композиции Ode to Freedom звучит фраза из «Лебединого озера». Ранее сообщалось, что группа АВВА выпускает первый за 40 лет студийный альбом. Полноформатная пластинка увидит свет 5 ноября. После воссоединения музыканты планировали записать две песни, передает телеканал «Известия». Но в итоге материала хватило на 10 треков. Легендарный квартет ABBA был создан в 1972 году. Исполнители выпустили восемь альбомов. В 1982 году, после 10 лет существования, коллектив распался. Спустя 35 лет музыканты воссоединились.

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