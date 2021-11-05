Эксперт рассказал о новой схеме обмана россиян в интернете

Мошенники обманывают пользователей бесплатных сервисов объявлений в два этапа: выманивают деньги под различными предлогами и оформляют кредит с помощью сообщений на телефон. Об этом 5 ноября рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

«Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей. Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные банковской карты и провести платеж на произвольную сумму, якобы для проверки, что это действительно карта продавца и на нее можно переводить деньги», — рассказал Чебышев «РИА Новости».

После этого мошенники могут отправлять еще несколько сообщений с информацией о том, что платеж не прошел. В результате пользователь делает несколько переводов, пока не поймет, что попался на уловку злоумышленников.

После чего номер телефона пользователя атакуют с помощью многочисленных сообщений, которые затрудняют работу устройства. Затем у жертвы выманивают скриншоты последних сообщений, в числе которых может оказаться и код доступа к сайту финансовой организации.

«Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве еще и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом», — Чебышев.

Эксперт советует в случае атаки на смартфон сохранять спокойствие и отложить телефон на время, а также не передавать никому данные из смс-сообщений.

Ранее, 3 ноября, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун рассказал, что в России на фоне коронавирусных ограничений получила распространение новая схема обмана, связанная с темой выплат от государства.

Так, злоумышленники отправляют гражданам письма, в которых говорится о возможности получить выплаты. К сообщению прикрепляется ссылка, которая ведет на поддельный сайт, оформленный в стиле официального государственного портала. Интернет-ресурс запрашивает у гражданина сведения банковской карты, а также предлагает выбрать опцию «Проверить свою компенсацию». Затем пользователь видит на экране крупную сумму, в диапазоне от 100 до 200 тыс. рублей, которую он якобы может получить. Для получения выплаты мошенники просят перечислить около 400–500 рублей за юридические услуги по регистрации анкеты. После перевода жертва не получает обещанных средств, добавил Ковтун.