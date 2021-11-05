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Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании
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Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

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Голливудского актера Кирка Дугласа, который умер в 2020 году, обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд. Обвинения в адрес Дугласа поступили от сестры артистки Ланы Вуд, которая описала инцидент в книге мемуаров «Маленькая сестра».

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Согласно отрывкам книги, Дуглас напал на Вуд летом 1955 года на съемках фильма «Искатели». Тогда ему было 39 лет, а ей — 18 лет.

«Она выглядела ужасно. Она была очень взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали настойчиво перешептываться. Я не могла их услышать или разобрать, что они говорили. Что-то плохое, очевидно, случилось с моей сестрой, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать», — вспоминает в книге сестра покойной Натали Вуд. Фрагменты мемуаров приводит Associated Press.

Отмечается, что встречу артистов организовала мать Натали.

Натали Вуд скончалась в 1981 году во время поездки на лодке в Калифорнии. Изначально считалось, что произошел несчастный случай, однако потом причину смерти изменили на утопление и «другие неопределенные факторы».

Ранее, 1 ноября, в Париже полицейские задержали французского актера Эри Абиттана по обвинению в изнасиловании. Как рассказал источник в прокуратуре, 47-летнего актера 31 октября доставили на допрос в здание судебной полиции. Артист был задержан после того, как 30 октября на него подала жалобу женщина.

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