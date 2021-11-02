Французского актера Абиттана задержали по обвинению в изнасиловании

В Париже полицейские задержали французского актера Эри Абиттана по обвинению в изнасиловании. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили на радиостанции France Info.

Как рассказал источник радиостанции в прокуратуре, 47-летнего актера 31 октября доставили на допрос в здание судебной полиции. Артист был задержан после того, как 30 октября на него подала жалобу женщина, пишет НСН. Другие детали не раскрываются.

Эри Абиттан известен зрителям по фильмам «Безумная свадьба», «С вещами на вылет!», «Безумные соседи», «Да здравствует Франция!».

В декабре актер планировал отправиться в турне по Франции со своим спектаклем. В феврале 2022 года запланирован выход третьей части фильма «Безумная свадьба» с участием Абиттана.

30 октября британский принц Эндрю направил документ в суд Манхэттена (Нью-Йорк, США) с просьбой отклонить иск Вирджинии Джуффре, обвиняющей его в изнасиловании.

10 августа адвокат американки Вирджинии Джуффре (Робертс) Дэвид Бойс сообщил о том, что его подзащитная обвинила принца Эндрю в изнасиловании. По его словам, герцог Йоркский и его окружение в течение последних пяти лет всячески препятствовали попыткам уладить дело до суда.