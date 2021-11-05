Политолог объяснил причины выплаты Соросу пандемического пособия

Особенности американской системы оценки убытков могли стать причиной того, что Джордж Сорос и еще 17 миллиардеров получили пособия, предназначенные для поддержки граждан на фоне роста безработицы в пандемию коронавируса. Об этом американский политолог Брюс Маркс рассказал в пятницу, 5 ноября, в беседе с «Известиями».

«В Соединенных Штатах существуют два способа оценки: по состоянию и по доходу. Например, есть такие миллиардеры, которые несут огромные убытки в своем бизнесе, и в таком случае да, их доход будет небольшим. Ковид-чеки выдаются именно в соответствии с величиной дохода. Поэтому миллиардеры и получили чеки. Казалось бы, это абсолютно нелогично, потому что оценка должна бы проводиться и по доходам, и по состоянию. Но это не так, поэтому и получилась такая ситуация», — пояснил Маркс.

Он добавил, что с точки зрения морали это может быть не очень правильным, но со стороны государства наказания за это быть не может, так как получатели не писали заявлений или запросов на получение пособия — чек с указанной суммой приходил автоматически.

Ранее портал ProPublica сообщил, как 18 миллиардеров и приблизительно 250 сверхсостоятельных американцев получили от правительства чеки на $1,2 тыс. и $2,4 тыс. в качестве материальной поддержки в пандемию COVID-19.

Конгресс использовал простой фильтр, чтобы определить, кто имеет на право на пособие: $1,2 тыс. — для одиночек с доходами в $75 тыс. долларов в год и меньше, $2,4 тыс. — для супружеских пар с доходом менее $150 в год. Те, кто проходил идентификацию по этому признаку, автоматически получали компенсационную выплату.