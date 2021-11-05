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Сорос и 17 миллиардеров получили от правительства США материальную помощь

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Правительство США выделило 18-ти миллиардерам и приблизительно 250-ти сверхсостоятельным людям материальную поддержку в $1,2 тыс. как пострадавшим от экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом 3 ноября сообщил портал ProPublica.

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Айра Реннерт, состояние которого, по данным Forbes, составляет $3,7 млрд, а также Джордж Сорос с $8,6 млрд и его сын Роберт с сотнями миллионов получили поддерживающие выплаты от американского правительства. Однако, по словам представителей бизнесменов, чеки уже вернули и никто не стал их использовать.

В марте 2020 года, когда первая волна коронавируса практически остановила экономику США, конгресс оперативно принял пакет мер в размере $2,2 трлн в рамках Закона о заботе и поддержке населения. Центральным элементом закона стала компенсационная выплата более чем 150 млн американских семей, которые нуждались в помощи.

Конгресс использовал простой фильтр, чтобы определить, кто имеет на нее право: $1,2 тыс. — для одиночек с доходами в $75 тыс. долларов в год и меньше, $2,4 тыс. — для супружеских пар с доходом менее $150 в год. Те, кто проходил идентификацию по этому признаку, автоматически получали компенсационную выплату.

По данным портала, миллионеры получили поддерживающие выплаты оттого, что их доходы оказались ниже указанного правительством порога. Они сообщали о гораздо меньшем налогооблагаемом доходе. ProPublica нашла 270 налогоплательщиков, которые в совокупности раскрыли доходы на сумму $5,7 млрд, согласно налоговой декларации. И при этом подошли под портрет американца, нуждающегося в поддерживающих $1,2 тыс. или $2,4 тыс..

В июне ежегодное исследование Credit Suisse Global Wealth Report 2021 показало, что по росту богатства США и Европа в пандемийном 2020 году опередили все остальные регионы мира. На Северную Америку приходится $12,4 трлн, на европейские страны — $9,2 трлн.

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