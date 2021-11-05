Политолог Колоане рекомендовал привлечь внимание мира к пиратству США

США уничтожают любые шансы вернуться к ядерным переговорам. Политолог оценил ситуацию в Оманском заливе, передает телеканал «Известия».

«США не заинтересованы в ядерных переговорах. Они хотят оставить всё в неразрешенном состоянии. Чем меньше ясности, тем лучше — чтобы они могли выиграть время. А время для них представляет большую важность. Потому что они пытаются восстановить свою гегемонию любой ценой. Они хотят всё либо ничего. Сейчас или никогда. Они боятся роста России, Китая и Индии. Даже роста Южной Африки. Для них это угроза. Но невозможно таким образом строить дипломатию», — прокомментировал действия американской стороны политолог Франсиско Колоане.

Ранее СМИ сообщили об отражении Ираном атаки США на танкер.

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