Жена ученого прокомментировала задержание судна «Академик Иоффе» в Дании

Жена ученого Олега Левченко, который сейчас находится на задержанном в Дании судне «Академик Иоффе», в четверг, 4 ноября, рассказала «Известиям» о ситуации.

Она отметила, что судно действительно задержано, а ученые находятся на нем.

«Со связью очень сложно. Интернет не работает. Сегодня он позвонил и сказал, что 1 числа пришли полицейские, забрали документы и больше никто не появлялся. Живут на судне. Кормят. Пока все нормально, настроение прекрасное, потому что ничего не знают. Ждут», — рассказала она.

Супруга отметила, что «Академик Иоффе» вышел в море 30 октября, а уже 1 ноября его задержали. Она добавила, что в общих чертах знает причину.

«Ну это связано с тем, что судно перед этим возило туристов, и зафрахтовало его канадская фирма. И там какие-то разборки. И они не понимают. Им сказали – рейс, они собрались и поехали», — заявила она.

О задержании судна стало известно ранее в этот день. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

Сам инцидент при этом произошел 1 ноября в порту Скаген. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна.

По данным источника «Известий», задержание может быть связано с задолженностью фрахтователю, которая числится за кораблем. Около 10 лет Институт океанологии сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition. Компания обанкротилась и перестала платить фрахтователю за топливо и солярку. Предположительно, за эти долги судно и было задержано в Дании.

В свою очередь в Российском союзе моряков призвали освободить судно. Первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук заявил, что в настоящее время самой главной задачей является определение вариантов освобождение судна, среди которых и внесение залога. Именно от этого зависит длительность нахождения «Академика Иоффе» в датских водах, отметил Ковальчук.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.