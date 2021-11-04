Пакет с ртутью оставили в магазине на Украине
В украинском Луцке в магазине обнаружили пакет с ртутью в камере хранения. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает портал Vesti.ua со ссылкой пресс-службу ГСЧС.
Опасное вещество находилось в обычном полиэтиленовом пакете, 200 г ртути вылилось наружу.
Покупателей в срочном порядке эвакуировали из магазина. На данный момент спасатели обрабатывают поверхности от опасного вещества.
Информации о том, как ртуть оказалась в магазине и сколько она там пролежала, пока нет.
В апреле прошлого года у деревни Очево Дмитровского городского округа в Подмосковье в реке Кухолке нашли сотни ламп с ртутью. Факт сброса опасных отходов зафиксировали прибывшие на место спасатели Мособлпожспаса. Отмечалось, что утечки ртутьсодержащих веществ не произошло.