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В Совфеде посоветовали Украине умерить военный пыл

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Киеву следует умерить свой военный пыл и не грозить России. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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«Подобным специалистам в кавычках стоит умерить свой пыл, потому что их западные товарищи рано или поздно бросят, и Украина останется одна», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, Запад рассматривает Украину только как механизм борьбы с Россией, и это и является губительным и для самого Киева, и для граждан Украины.

Таким образом Цеков прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины, пресс-секретаря украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который сказал, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции на случай полномасштабного конфликта с Россией.

1 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Министр также подчеркнул, что Россия не уходит от встречи в нормандском формате, однако заметил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

В тот же день Арестович отметил, что в случае развязывания полномасштабной войны российским Вооруженным силам не удастся победить армию Украины. По его словам, для Киева намного страшнее экономическая опасность, нежели военное наступление.

Как отметила 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания украинских политиков о готовности нанесения ракетного удара по РФ и начала войны вызывают беспокойство. По ее словам, на Украине давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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