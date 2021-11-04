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В Институте океанологии прокомментировали задержание корабля в Дании

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Задержанное в Дании научно-исследовательское российское судно (НИС) «Академик Иоффе», предположительно, задолжало фрахтователю. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил «Известиям» источник в Институте океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук, которому принадлежит корабль.

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Отмечается, что на борту корабля находилась геологическая экспедиция из 28 ученых.

По данным источника, около десяти лет институт сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition. Однако в 2019 году сотрудничество было приостановлено. Возможной причиной данного решения могло стать то, что судно передали в Министерство образования.

Ведомство, предположительно, завершило контракт, а One Ocean Expedition распродал путевки туристам. Впоследствии компания обанкротилась, в связи с чем не платила фрахтователю за топливо и стоянку. За эти долги судно и было задержано в Дании, считает собеседник «Известий».

По некоторым данным, в ближайшее время также может быть арестован НИС «Академик Сергей Вавилов».

О задержании ранее в этот день сообщило посольство России в Копенгагене. По его данным, инцидент произошел 1 ноября в порту Скаген. Судно заправлялось топливом, когда его задержали датские власти. Также были изъяты судовые документы. Как уточнили в представительстве, арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна.

Посольство получило и передало в МИД России копии судебных материалов, на основании которых произведено задержание. По данному вопросу осуществляются контакты с МИД Дании.

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