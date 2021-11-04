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Ученые заявили о рисках тяжелого течения COVID-19 у людей с изжогой
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Ученые заявили о рисках тяжелого течения COVID-19 у людей с изжогой

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У склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем. Об этом сообщили ученые из НИИ Бергхофера в австралийском штате Квинсленд, исследования которых опубликовано в журнале Human Molecular Genetics.

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«Гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19», — говорится в исследовании.

Отмечается, что гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса, могут повлиять на состояние пациента при COVID-19. Так, ученые выяснили, что ГЭРБ имеет общие с коронавирусом факторы риска, такие как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

«Наши результаты позволяют предположить, что ГЭРБ играет прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», — заявили специалисты.

23 августа специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов заявил, что люди, имеющие лишний вес, тяжелее других переносят коронавирус.

По его словам, у человека с ожирением лишняя масса затрудняет дыхание, особенно это заметно во сне. В итоге проблемы с дыханием приводят к нарушению газообмена в легких и снижению количества кислорода в крови.

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