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Дорогу к мосту через реку Кебь отремонтировали в Псковской области

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Дорогу к новому мосту через реку Кебь ввели в эксплуатацию в Псковском районе после ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Речь идет о магистрали от федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) – с/т «Кебь».

На объекте выполнили планировку более 48 тыс. кв. м откосов насыпи и дна кюветов, заменили покрытие проезжей части, а в отдельных местах покрытие укрепили геосеткой, укрепили обочины, отремонтировали 11 водопропускных труб, привели в порядок три комплекса автобусных остановок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В Псковском районе Псковской области две дороги отремонтированы раньше срока в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В конце октября состоялась приемка отремонтированной проезжей части улицы Механизаторов в деревне Ершово протяженностью 650 м и автодороги Подосье–Заровенье (Камно) протяженностью около 500 м.

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