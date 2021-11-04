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В Google выразили желание возобновить работу с Пентагоном
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В Google выразили желание возобновить работу с Пентагоном

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Компания Google собирается побороться с Microsoft и Amazon за работу с Пентагоном по созданию проекта облачной инфраструктуры ведомства. Три года назад компания отказалась от подобного предложения американского минобороны после протестов своих сотрудников, но теперь IT-гигант намерен вернуться к сотрудничеству с военными, о чем 3 ноября сообщили источники The New York Times.

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«Перезапуск Пентагоном проекта облачных технологий дал Google шанс вернуться к участию в борьбе за контракт, и компания поспешила подготовить предложение министерству. В сентябре облачное подразделение Google сделало это приоритетом, объявив «Желтый код» важности. Это позволило вывести инженеров из других разработок и привлечь к работе над военным проектом», — пишет газета со ссылкой на четырех инсайдеров.

Через три года после того, как протесты сотрудников вынудили Google отказаться от работы над программой Пентагона, в которой использовался искусственный интеллект, компания снова добивается крупного контракта на предоставление своих технологий военным.

План Google по заключению выгодного контракта на проект, известный под названием «Облачные возможности совместного ведения боевых действий», может вызвать волну негодования сотрудников и проверить готовность руководства противостоять им.

В 2018 году тысячи работников подписали письмо против участия в проекте Maven — военной программе, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для интерпретации видеоизображений и может быть применена для уточнения целей ударов беспилотников. Тогда руководство Google уступило.

Гендиректору Google Сундару Пичаи даже пришлось совершить тайный визит в минобороны США после отказа продлить контракт на участие в программе ведомства.

Нынешний запрос американских военных направлен на модернизацию облачных технологий Пентагона и использование ИИ для получения преимуществ на поле боя. Новый проект — альтернатива контракта с Microsoft, который был расторгнут этим летом на фоне длительной юридической борьбы с Amazon.

Во вторник исполнительный директор облачного подразделения Google Томас Куриан встретился с Чарльзом К. Брауном-младшим, начальником штаба ВВС США, и другими высокопоставленными чиновниками Пентагона, чтобы ходатайствовать за свою компанию, добавили знакомые с ситуацией инсайдеры.

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