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Врач COVID-госпиталя рассказала о найденной девочке

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Исполняющая обязанности главного врача COVID-госпиталя в поселке Саргатское Омской области Людмила Бычек рассказала о том, как сотрудники учреждения нашли новорожденную девочку на пороге больницы. Об этом она сообщила в четверг, 4 ноября, в беседе с «Известиями».

Врачи обнаружили девочку ранним утром — 06:40 по местному времени (03:40 мск). Они указали, что ребенка оставили на пороге больницы, предварительно позвонив в дверь.

«Девочка, доношенная, 3300 кг. Симпатичная девочка, улыбалась нам. На девочке была шапочка тепленькая, пеленка и теплое одеяло. Ребенок абсолютно здоров», — поделилась Бычек.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, временной промежуток между рождением ребенка и моментом, когда его подкинули, оценивается примерно в 4-5 часов.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками матери девочки.

Ранее, 31 октября, в вагоне столичного метрополитена была обнаружена коляска с маленьким брошенным ребенком. На данный момент полицейские ведут писки родителей малыша.

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