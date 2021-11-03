Новорожденную девочку бросили возле ковидного госпиталя в Омской области

Оставленный возле дверей ковидного стационара в Саргатке младенец привлек внимание прокуратуры Омской области. По данному факту проводится проверка.

Новорожденную девочку обнаружили утром в среду, 3 ноября. Ребенок родился этой ночью. Малышка здорова, ее осмотрели, помыли и провели все необходимые процедуры, пишет ИА «Город55».

По данным местной полиции, мамой оказалась 32-летняя местная жительница. Прокурорам предстоит установить, почему ответственные должностные лица не помогли женщине, которая оказалась в трудной ситуации и решилась на такой поступок.

В Москве разыскивают родителей, оставивших маленького ребенка в коляске в вагоне метрополитена. Малыша обнаружили днем на станции метро «Курская». Очевидцы рассказали о ребенке полицейскому, оперативно найти родителей мальчика не удалось. Ребенку примерно полтора-два года. Мальчик одет в комбинезон серого цвета и черную шапку. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.