Фанаты-металлисты устроили сильный пожар на концерте Slipknot
Сильный пожар вспыхнул на концерте ню-метал-группы Slipknot в американском Финиксе вечером 2 ноября. Музыканты завершали выступление в павильоне Ак-Чин, при этом сценическая пиротехника была не единственным источником огня, сообщила местная газета Phoenix New Times 3 ноября.
«Фанаты метал-группы в масках сожгли шезлонги на открытой концертной площадке, устроив огромный костер на лужайке, который бушевал около 30 минут», — пишет издание.
Возгорание возникло под конец однодневного фестиваля Knotfest и фанаты Slipknot, видимо, решили сделать его запоминающимся надолго. В пожарной службе Финикса телеканалу Foх10phoenix рассказали, что пожар, предположительно, возник из-за посетителей концерта.
Это доказывают и видеоролики в социальных сетях: фанаты Slipknot под хит 2018 года All Out Life разводят костер, языки пламени которого взлетают на высоту от 6 до 9 м, подбрасывают шезлонги и одежду, чтобы огонь разрастался.
Заметив пожар, музыканты приостановили выступление. По данным пожарных, никто не пострадал, причины возгорания выясняются.
Arizona is fucking wild @slipknot pic.twitter.com/HF9DBURbH1— AZ (@chooseazbrews) November 3, 2021
По сообщениям СМИ, пожар на концерте музыкантов-металлистов в павильоне Ак-Чин происходит не в первый раз. В 2015 году фанаты Lamb of God устроили на концерте настоящие «племенные кострища».
В июле 2021 года скончался бывший барабанщик американской группы Slipknot Джои Джордисон. Ему было 46 лет. Он стоял у истоков создания коллектива, известного по устрашающему образу музыкантов в масках.