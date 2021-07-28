Скончался экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон

Бывший барабанщик американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон скончался в возрасте 46 лет. Об этом 27 июля сообщил Billboard со ссылкой на семью музыканта.

Джордисон скончался во сне в понедельник, 26 июля. Известно, что похороны музыканта пройдут в закрытом формате. Причины смерти пока не разглашаются, отметил сайт kp.ru.

Рок-группа Slipknot была основана в 1995 году в американском штате Айова. На протяжении более чем 18 лет Джордисон был барабанщиком коллектива, который покинул в 2013 году. По его собственным признаниям, он сделал это из-за тяжелой болезни — поперечного миелита, отмечает телеканал «Звезда».

Джои Джордиссон стоял у истоков создания группы Slipknot, известной по своему устрашающему образу существ в масках, пишет REGNUM. После ухода из Slipknot Джордисон играл в таких группах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.

Несколько альбомов группы были признаны платиновыми. В 2006 году коллектив получил премию «Грэмми» за песню Before I Forget.