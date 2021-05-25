Группа Slipknot объявила дату своего фестиваля Knotfest

Американская хэви-метал группа Slipknot назвала дату своего однодневного фестиваля Knotfest. Он пройдет 25 сентября в американском штате Айова на стадионе National Balloon Classic Field.

Как сообщает издание NME 25 мая, в фестивале примут участие такие группы, как Faith No More, Megadeth и Lamb Of God и многие другие.

«Домашнее шоу — это всегда безумие, но домашнее шоу Knotfest будет на совершенно другом уровне», — приводит НСН слова Шона Крэхана, одного из участников Slipknot.

Отмечается, что фестиваль Knotfest станет чуть ли не единственнм, который проведут в США в обычном формате. Ранее о переносе своих дат на 2022 год объявили такие опенэйры, как Burning man и Coachella.

24 мая сообщалось, что финская группа Apocalyptica осенью 2021 года выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Группа представит в России свой новый альбом Cell-0. В Москве музыканты выступят 10 ноября в клубе Adrenaline Stadium, в Санкт-Петербурге концерт пройдет 11 ноября в клубе A2 Green Concert.