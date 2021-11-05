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Стала известна доля активных соискателей работы

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В активном поиске работы уже более полугода находятся 76% соискателей. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter (есть у «Известий»).

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Активнее остальных этим занимаются юристы, представители сферы искусства и медики. Медленнее мониторят рынок предложений соискатели рабочих профессий — строители, сотрудники транспортной и логистической сфер, а также производственники. Это, по словам представителей исследовательской группы, может быть связано с тем, что вакансий для так называемых «синих» воротничков более чем достаточно. Поэтому они могут смело выбирать места, отсеивая неинтересные или малооплачиваемые.

Однако, по словам соискателей, им сложно найти хорошее место по ряду причин. 60% респондентов заявили, что просто не получают обратную связь от работодателей после отправки резюме. Чаще всего с таким невниманием со стороны компаний сталкивались жители Москвы, Алтая, Волгоградской области и Петербурга. 36% соискателей не устраивает слишком низкая предлагаемая зарплата, а 30% — что этой информации нет в описании вакансии. Еще 27% опрошенных признались, что избегают вакансии с непонятным описанием требований.

Между тем, российские компании во всех сферах ежемесячно размещают сотни тысяч вакансий: на 60% увеличился объем предложений по сравнению с началом года. Для привлечения сотрудников работодатели, например, расширяют соцпакеты и повышают предлагаемую зарплату до 10%. Однако активность соискателей лишь немного выросла с середины лета и все равно по итогам осени на 7% ниже прошлогодних значений.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«А судит кто: на что россияне чаще всего жалуются при поиске работы»

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