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На ремонт фасада Дома физкультурников в Оленегорске выделили 14 млн рублей

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В городе Оленегорск Мурманской области намерены отремонтировать фасад Дома физкультурников. На эти цели направят 14 млн рублей.

Постановление о выделении средств подписал губернатор Андрей Чибис. Деньги пойдут на установку вентилируемого фасада, а также ремонт ограждающих конструкций, уточняет ИА «Би-порт».

Общая стоимость ремонтных работ оценивается в 15 млн рублей. Недостающий миллион должны направить из городского бюджета.

В конце октября сообщалось, что власти Мурманской области направят на развитие инфраструктуры для занятий зимними видами спорта и создание физкультурно-оздоровительного комплекса более 1,9 млрд рублей. Деньги будут выделены из консолидированного бюджета в 2022–2023 годах.

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