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Президент Узбекистана раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в стране

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал недальновидным решение ограничить работу соцсетей в республике. Об этом в среду, 3 ноября, заявил замглавы администрации, пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

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«Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях «Узкомназорат», принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен», — написал Асадов в своем Telegram-канале.

Глава государства также выразил надежду, что скоро доступ к соцсетям будет восстановлен.

Ранее в этот день госинспекциия по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники» и сервиса YouTube. Уточнялось, что ограничения введены из-за нарушений в хранении и обработке персональных данных узбекистанцев за пределами республики.

С 15 апреля, согласно указу Мирзиеева, все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан на территории страны. После чего, в июле 2021 года, в стране была ограничена работа Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» до устранения ими нарушений.

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